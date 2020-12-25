شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة شاحنات البضائع بين سفاجا وضبا.. واستمرار حظر سفر الركاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت حركة الشحن البحري لعبارات البضائع والسلع والحاصلا التصديرية بين ميناءي سفاجا – ضبا السعودي، انتظاما في الرحلات ولم تتأثر بقرارات المملكة العربية السعودية بحظر السفر من مختلف المنافذ، وسط إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
وغادرت ميناء سفاجا البحري عشرات الشاحنات الخاصة بنقل الفاكهة والحاصلات الزراعية والبقوليات، والصناعات الغذائية، والبضائع الطبية المختلفة للسعودية، فيما استمر حظر إبحار عبارات الركاب من ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين.
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