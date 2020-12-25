شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظه الجيزة قيام شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات . وأضافت أن الشركة ستقوم بتنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع (طاهر الاسمر، بجوار مسرح البالون، وشارع الفردوس، بجوار البنك الأهلي)، بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.



وأشارت محافظة الجيزة- في بيان مساء الخميس- إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة ثلاثه أيام ابتداء من الجمعة حتى الأحد القادم.



وذكرت أن الأعمال ستكون من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال، وذلك دون تعطيل الحركه المرورية. من جانبه، وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس حي العجوزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.



وقال إن الشركة المنفذة ستقوم بنشر وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.



وفى السياق، أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات أمبابة؛ الأمر الذي يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبري الساحل.



وأضافت أن ذلك يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين إعتبارا الجمعة وحتى السبت. وأوضحت أن الأعمل ستكون من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط، وذلك دون تعطيل الحركة المرورية .