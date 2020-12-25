شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين المطران والأسقف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مصطلح "أنبا"، فيقال "الأنبا باخوميوس"، "الأنبا مكاريوس"، وهذا المصطلح من أصل سرياني تعني الأب والمعلم، وهو لقب أساقفة الكنيسة القبطية، وآباء الرهبنة الكبار فيها، حتى لو لم يحملوا أي درجات كهنوتية، ونادرا ما تستخدمه الكنائس الشرقية الأخرى، وحاليا صارت قاصرة على المتمتعين بدرجة الأسقفية وحدهم.

الأسقف

الأسقف هو في الأساس راهب "متبتل" أي لم يتزوج، و يتم اختياره ليرسم "يعين" أسقف، ويكون مسئول عن عدد من الكنائس داخل إقليم معين أو خدمة قطاع متخصص داخل الكنيسة القبطية، وكلمة "أسقف" هي من الكلمة اليونانية "إيبي سكوبو" ἐπίσκοπος، ومعناها "ناظر من فوق" overseer أو "رقيب".

ويعد الأسقف من أعلى الرتب الكهنوتية بالمسيحية، وهي كلمة مشتقة من السريانية "أَفِيسْقُوفُو" وباللغة اليونانية أي المُراقِب، وهو الكاهن المسؤول عن عدد من الكنائس داخل إقليم معين ويترأس القسوس والقمامصة القائمين على تلك الكنائس، ويتخذ الأسقف عادة الكنيسة الكبرى في الإقليم مقرًا له وتعرف في هذه الحالة بالـ (كاتدرائية)، ويتم اختيار الأسقف من بين الرهبان سواء كانوا قساوسة أو قمامصة من المتبتلين بالأديرة، وحاليا الأسقف لا يتزوج، ولكن كان يحق له الزواج حتى تم المنع في القرن الرابع الميلادي.

المطران

ويعد مثل الأسقف ولكنه أعلى منه في المهام الإدارية، فهو شيخ "مسن" ذو أقدمية، ويكون في العادة أسقف على إيبارشية منطقة تضم عدة كنائس في محافظة أو مدينة، وكلمة "مطران" يونانية الأصل (متروبولوتيس)، وتتكون من مقطعين "مترو" يعنى الأم و"بوليتيس" يعنى مدينة، فيكون معناها "صاحب المدينة الأم أو الكبيرة" و"المطران" .

والمطران يختلف عن الأسقف في المهام الإدارية فقط ، لكن لا فارق بينهم في المهام الروحية والرعوية المنسوبة للاثنين، والمطران هو الأسقف الكبير ذو الأقدمية، وعادة ما يكون أسقف على إيباراشية مهمة، من حيث الحجم، أو التاريخ، أو كلاهما، وفي هذه الحالة يطلق على إيباراشيته لفظ "مطرانية".

الترشح للبابوية

المطران لا يسمح له الترشح للبابوية، وكان مسموحا له بالترشح قبل صدور لائحة 1957، ولكن بعد ذلك التاريخ تم المنع، وبات فقط مسموح لأساقفة العموم والرهبان خوض هذه الانتخابات، وطقوس رسامة المطران يدخل المطران الكنيسة بزفة كنسية من فريق الشمامسة، ثم يقرأ تعهدًا ثم يتسلم ملابسه الكهنوتية بعدما يصلى عليها الأساقفة وفى النهاية تصلى العشية، وتتم المناداة على اسمه في الصلاة على أن يشارك الآباء المطارنة الجدد في تجليس المطران مع أسقف دير الراهب المرشح للمطرانية وأسقف الإيباراشية التي خرج منها الراهب وقت التحاقه بالدير.