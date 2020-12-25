شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات يجب اتباعها فى حالة سقوط أمطار لتجنب الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه ، بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند سقوط الأمطار والسيول الغزيرة لتجنب التعرض لماس كهربائي، ونظرا للأحوال الجوية، التى تتعرض لها البلاد هناك بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار: 1 -الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات). 2- إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائيه مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها. 3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للابلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة. 4-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبللة. 5 -يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات يجب اتباعها فى حالة سقوط أمطار لتجنب الماس الكهربائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.