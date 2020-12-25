69% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار. وأيد 69% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار، بينما عارض 31% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار.

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