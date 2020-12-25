شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يؤكدون: مجلس 2015 عمل فى ظروف استثنائية وأمامنا كثير من التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، إنه نائب برلمانى على مدار 6 دورات برلمانية متتالية، والمرحلة التي تمر بها مصر حاليا تستوجب تكاتف الجميع، وهناك العديد من الملفات التى تتطلب تكاتف الجميع، والعديد من التحديات والمؤامرات التى تحاك بالدولة المصرية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة بجانب الأجندة التشريعية تستوجب تكاتف الجميع لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح الشعينى، أن جميع التركيبة السياسية والحزبية بمجلس النواب المقبل على قلب رجل واحد لمصلحة الدولة المصرية، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "ندعم جميع مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، والنواب هدفهم دعم جهود الدولة المصرية، والبرلمان بكل ما يملك داعم للدولة المصرية"، لافتا إلى أن تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز وأهم الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير على الأرض وسينتقل هذا الاهتمام تحت القبة، وستجرى المطالبة بزيادة أسعار توريد أسعار قصب السكر.

وفى سياق متصل، وجه النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، التحية للأمانة العامة لمجلس النواب على تيسير الإجراءات فى عملية استخراج كارنيهات العضوية ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر، قائلا إن "البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة، وسيعمل البرلمان الجديد على استكمال ما قام به سابقه، الأجندة التشريعية التي يمتلكها حزب مستقبل وطن بمثابة تروس قوية تهم المواطن والدولة المصرية؛ حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة".