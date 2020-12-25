حدث ليلاً| إصابات كورونا تتخطى الألف.. خطة لتوزيع اللقاحات.. توجيهات عاجلة من الحكومة لمواجهة الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

تجاوزنا الألف حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

سجلت مصر الخميس 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بينما بلغت الوفيات اليومية أمس 51 جديدة.

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شخصية العام في كندا يشيد بإنجازات الرئيس السيسي

أشاد المهندس شريف السبعاوي، عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، ونائب وزير السياحة بها، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة في كافة المجالات في عهد الرئيس.

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صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

قفز المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في مصر 249.5% خلال 29 يومًا فقط من بدء الموجة الثانية، بينما بلغ معدل الوفيات اليومي أمس الأربعاء 3.5 ضعف وفيات اليوم الأول في الموجة الثانية.

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- الكنيسة تنظم لقاءً عالميا حول تطورات فيروس كورونا ولقاحاته.. الأحد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم جامعة هولي صوفيا اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد المقبل، لقاء خاص من حول العالم للرد على أسئلة الأقباط حول آخر تطورات مرض فيروس كورونا المستجد، واللقاحات المطروحة، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإشراف الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيو انجلاند للأقباط الأرثوذكس بأمريكا ورئيس جامعة هولي صوفيا، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قناتي «أغابي» و«سي تي في» القبطيتين.

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- رغم كورونا.. الأوقاف: ١٢ % نموا في أرباح وإيرادات مال الوقف عام 2020

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخها منذ إنشائها، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61%، رغم تداعيات فيروس كورونا.

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- رئيس "علمية كورونا": تصنيع جميع أدوية البروتوكول العلاجي داخل مصر بنسبة 100%

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وضع وتحديث بروتوكولات علاج الفيروس، وجهود الشركاء المعنيين في توفير أدوية البروتوكول خلال الجائحة بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية، وموقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا والنشر الدولي للأبحاث.

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- السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض وإصلاح الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

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- منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أضرار تدخين الشيشة على الصحة العامة، موضحة أنها تعد بيئة خصبة لبقاء الكائنات الحية الدقيقة عليها وهو ما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين المدخنين.

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- فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع فيديو لإرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية إلى دولة مالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

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- كارت متابعة ومراكز رئيسية.. الصحة تكشف خطة توزيع لقاحات كورونا في المحافظات

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيادة عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، وذلك لتغطية كافة الأحياء على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.

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- 6 توجيهات عاجلة من الحكومة للمحافظين لمواجهة كورونا

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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- منها توافر الأدوية بشكل دائم.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات جديدة لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس "كورونا"

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- الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة للمبادرات العامة، إنه من المقرر صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ الحصول على اللقاح الأسبوع المقبل.

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- قد تتجاوز 3 أسابيع للزوال.. تعرف على أعراض "متلازمة ما بعد كورونا"

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوزارة الصحة والسكان، على أن المتعافين من فيروس كورونا قد يعانون من أعراض للمرض حتى بعد سلبية التحاليل، واصفا إياها بـ"متلازمة ما بعد الكورونا".

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- لجنة مكافحة كورونا: استخدام مضادات التجلط مهم في تقليل الوفيات

أكد محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، على أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الدكتور حسام حسني، بذلت جهوداً كبيرة في الوصول إلى ما حققته مصر من نجاح في علاج مرضى كورونا.

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- رئيس أساقفة المارون يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد وعيد الميلاد

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وأبناء الطائفة المارونية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021.

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- كنائس "التقويم الغربي" تحتفل بعيد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة

احتفلت كنائس الأقباط الروم الأرثوذكس والكاثوليك ومنها الموارنة والكلدان والأرمن والإنجليكانيين، اليوم، بأول عيد ميلاد في زمن كورونا، بالقداسات الإلهية بحضور 25% فقط من سعة الكنائس، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس العالمي، والذي تحتفل به الطوائف وفقاً للتقويم الغربي، بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية والتي تحتفل بالعيد وفق التقويم الشرقي.

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- وزيرة البيئة تناقش مقترح مشروع جمع ونقل المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مسئولي تحالف شركات كلاً من ريموندس والقلعة وكرنفال العاملين في مجال المخلفات عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة فرص الاستثمار في مجال المخلفات الطبية، وذلك بحضور ممثلي شركات التحالف والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والدكتور طارق العربي مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

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- في ثالث أيام الاستقبال.. 65 نائباً يتسلمون بطاقات العضوية

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الخميس " 65" نائباً عن قائمتى شرق وغرب الدلتا من أصل 84 مجموع عدد أعضاء القائمتين .

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- مصادر: تأجيل موعد موكب المومياوات الملكية

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة السياحة والآثار تتجه إلى تأجيل موكب المومياوات الملكية، وهو نفس الموعد المخصص لإقامة الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي قررت وزارة الثقافة تأجيله إلى 30 يونيو المقبل بدلا من إقامته يوم 23 يناير المقبل خشية تزايد حالات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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- الصحة: 724.5 ألف مواطن بأسوان سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل "قبل الانطلاق"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تسجيل 724 ألفا و567 مواطنا بمحافظة أسوان، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019، وحتى نهاية عام 2020.

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- فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، مقطع فيديو لإرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية إلى دولة مالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

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- "المحامين" تصدر قرارا من 6 بنود بشأن انعقاد انتخابات النقابات الفرعية

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا مهما اليوم الخميس من 6 بنود بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها.

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- بالأسماء.. مدبولي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية الرؤساء التنفيذيين لكل من هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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- رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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- المجلس القومي و "العليا لحقوق الإنسان" يناقشان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ورؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة؛ بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر التي تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على إعدادها وعقد جلسات استماع بشأنها.

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- من إجمالي 284.. 230 نائبا بنظام القوائم يستخرجون كارنيهات البرلمان القادم

أنهى 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب.

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- استرداد الآثار المسروقة والمهربة.. وزير السياحة يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

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- رئيس الوزراء: هدفنا التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة فنياً

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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- أمطار لمدة 5 أيام تشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غد الجمعة حتى الأربعاء المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

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- بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا"

وجه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، عظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اليوم الخميس؛ وقال خلالها: "نحتفل هذا المساء بعيد ميلاد السَيَّد المسيح له المجد كلمة الله الأزلي الذي صارٌ بشرا وعاشٌ بيننا، يعودٌ إلينا العيد ومازالَ القلقٌ والخوفُ والارتباكٌ يسودُ عالمنا مما أثر على حياتنا الاجتماعيّة والاقتصاديّةٍ وعلى علاقاتنا الإنسانيّة وخاصَةً في عائلاتنا ومجتمعنا، فهل يكونُ احتفالنا اليومَ بالميلاد تحدٍ كما كانَ يوم ميلاد المسيح؛ فتجدد فيه العهدّوالرجاء" ونولَدُ مَعَ المسيح مِن جديد؟ لتحاول أن نتأمّل معًّا ماذا يعني الميلاد؟".

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- بتكليف رئاسي.. وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان تحسين معاشات التشكيليين

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزيرة التضامن نيفين القباج، اجتماعا، لبحث تحسين معاشات التشكيليين وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين.

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- مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، في نسختها الـ 27 "مصر 2021".

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- "دينية النواب": محاربة الإرهاب الفكري أحد أهم أهداف مؤسسات الدولة

قال النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مجلس الحالي يعبر عن جميع فئات المجتمع ويعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

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- وزير خارجية السودان: سنعود لمفاوضات سد النهضة بنهج جديد وعلاقتنا بإسرائيل ليست مجمدة

كشف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، الخميس، موقف بلاده من قضية الحدود مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة.

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- "رسائل مُسربة كشفت الكارثة".. كيف فشلت "مناعة القطيع" السويدية في احتواء كورونا؟

بعد شهر من إعلان فيروس كورونا المستجد مرضًا خطيرًا اجتماعيًّا في فبراير الماضي؛ سعت وكالة الصحة العامة السويدية للحصول على مناعة القطيع عوضًا عن اتخاذ خطوات جادة للتخفيف من حدة تفشي الفيروس، وفقًا لما أظهرته وثائق سرية داخلية.

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- بريطانيا: قرابة 617 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى 616 ألف و933 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تصنعه شركتا فايزر وبيونتيك، حسبما أعلنت الإدارة الصحية في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس.

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