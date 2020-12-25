شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم شكوى للقضاء على الكلاب الضالة بالجيزة؟ الطب البيطرى يرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية تتعامل مع ملف مكافحة الكلاب الضالة من خلال الشكاوى التى تتلقاها المحافظة وغرف العمليات والمديرية، وتم تنظيم حملات لمكافحة الكلاب الضالة بالتعاون مع هيئة النظافة ومسئولى الأحياء.
وأضاف مدير الطب البيطري بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أن الحملات تركز على المناطق النائية وذات الظهير الصحراوى، ومناطق الشكاوى، وتم التخلص منها بطريقة أمنه حرصا على سلامة المواطنين ووفقا لتعليمات الهيئة العامة للطب البيطرى.
وأوضح إسماعيل ، أنه فى حالة الشكاوى من الكلاب الضالة يتوجه المواطن بتقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بالمديرية ، أو غرف عمليات المحافظة وارقام الشكاوى، أو من خلال موقع المديرية أو شكاوى مركز الوزراء.
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