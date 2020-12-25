شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة إنقاذ تونس تحمل "الإخوان" عدم استقرار البلاد.. وتؤكد: جماعة متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشى - إخوان تونس - جميع الأجواء التي تشهدها تونس من اضطرابات وعدم استقرار، واصفا حركة النهضة بالجماعة المتطرفة وتبث أفكارا رجعية.

وقال "قفراش"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ما تعيشه تونس هذه الأيام شبيه بما حصل في ثورة 2011، حيث تفجرت الاحتجاجات الاجتماعية بشدة في كل محافظات تونس، كما نفذ المواطنون اعتصامات في مناطق حيوية، وقام مئات الأهالي بمحافظة قابس بالجنوب التونسي بالاعتصام أمام المجمع الكيميائي التونسي والذي يمثل أكبر منطقة صناعية بتونس.

وحمل "منذر"، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" حركة النهضة "إخوان تونس" كل الأحداث الدائرة في تونس، مدللا عن حديثه برفع الأهالي شعارات تحمل حزب النهضة مسئولية الانهيار الاقتصادي لتونس في جميع المجالات.

وتابع رئيس جبهة إنقاذ تونس: تسبب الاعتصام في توقف إنتاج المجمع منذ الأسبوع الماضي وإلى اليوم، كما نفذ أهالي محافظة قفصة بجنوب تونس اعتصاما بالآلاف أمام شركة فوسفات قفصة، وهى الشركة الأولى في تونس من حيث إنتاج مادة الفوسفات، ومنعوا تشغيل وحدات الإنتاج و في أقصى الجنوب التونسي.