شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من ناجح إبراهيم: «هل يحبون المسيح.. أم يخدعون أنفسهم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الكاتب ناجح إبراهيم، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«كيف نحتفى بمولد المسيح؟» على الاحتفال بذكرى مولد السيد المسيح.

«ناجح» بدأ مقاله: «حذر المسيح عليه السلام من إدانة الناس بغير حق أو اتهامهم بغير دليل، فهتف في البشرية (لا تدينوا أحدًا لأنكم عميان لا تبصرون الحق)».

تابع: «حث على الرحمة باعتبارها أهم خلق لا تطيب الحياة بدونه، فقال (طوبى للرحماء( وقال (كونوا رحماء كما أن أباكم رحيما) وهى تشبه (الناس عيال الله) في الحديث الشريف، فالأبوة هنا مجازية، فهم خلقه وعياله وعباده».

يواصل الكاتب مقاله: «حارب الرياء والتسميع بضراوة لأنهما خصوم الإخلاص وهو سر الدين كله، فقال غاضبًا (يا عبيد الدنيا تحبون أن يقال فيكم ما ليس فيكم وأن يشار إليكم بالأصابع، يا عبيد الدنيا تحلقون رؤوسكم وتقصرون قمصكم، وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغل من قلوبكم، يا عبيد الدنيا مثلكم كالقبور المشيدة، يعجب الناظر ظهرها وداخلها عظام الموتى مملوءة بالخطايا)».

يختتم: «يا سيدى.. لو نزلت إلى الأرض ورأيت حفلات الشذوذ وبيوت الدعارة ومخيمات اللاجئين في كل مكان وتقنين زواج المثليين والانحياز الأعمى للمحتلين، لأحزنك وضع البشرية البائسة التي تنكرت لمبادئك ووصاياك.. هل هؤلاء يحبون المسيح حقًا ويحتفلون بمولده في كل مكان، أم أنهم يخدعون أنفسهم، فالله لا يخادع؟!».

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