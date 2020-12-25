شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 60 مسجدًا جديدًا في 16 محافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، مبنى ومعنى، سيتم افتتاح 60 مسجدًا اليوم الجمعة، في 16 محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 إلى 656 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة؛ هي على النحو التالي: مديرية أوقاف كفر الشيخ: م المسجد وعنوانه التنفيذ 1 الكبير اصف – سيدي سالم شرق وزارة الأوقاف 2 التوحيد – كفر قتة – بيلا وزارة الأوقاف 3 عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ وزارة الأوقاف 4 العقايبة – قرية أبوراية – مركز الرياض غرب وزارة الأوقاف مديرية أوقاف سوهاج: م المسجد وعنوانه التنفيذ 5 خالد بن الوليد – الوقات – طما وزارة الأوقاف 6 العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا وزارة الأوقاف 7 ال عمران الدناقلة – المنشأة وزارة الأوقاف 8 ال هوى مرزوق البلينا وزارة الأوقاف 9 ال جاسر الشيخ زين الدين – طهطا وزارة الأوقاف 10 القبيصي قرية باجا – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11 النيل أولاد خلف – دار السلام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12 التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13 الفاروق شطورة – طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14 الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر – المراغة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15 الحرمين – الجبيرات – طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16 البياع – عرب بخواج – طهطا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف أسيوط : م المسجد وعنوانه التنفيذ 17 مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة- أبنوب وزارة الأوقاف 18 مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب وزارة الأوقاف 19 مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20 مسجد الساعة – بمدينة أسيوط الجديده – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21 مسجد عباد الرحمن – قرية موشا – مركز أسيوط – المركز قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف مطروح: م المسجد وعنوانه التنفيذ 22 أولاد دغيم – سيدي عبدالرحمن – إدارة العلمين وزارة الأوقاف 23 نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الدقهلية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 24 الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25 الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26 النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الغربية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 27 السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 28 ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29 عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 30 الصفا – صرد – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 31 عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 32 عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 33 عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف أسوان: م المسجد وعنوانه التنفيذ 34 الزبير بن العوام – قرية دار الهنا – إدفو قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 35 الصحابة – نجع عواض – دراو جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 36 مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الجيزة: م المسجد وعنوانه التنفيذ 37 الكبير – الشنباب- البدرشين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 38 الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف جنوب سيناء: م المسجد وعنوانه التنفيذ 39 حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية- طورسيناء جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف قنا: م المسجد وعنوانه التنفيذ 40 أحمد مصطفي – تيجة – أبوتشت وزارة الأوقاف 41 أبوبكر الصديق – نجع غلاب – مركز قوص وزارة الأوقاف 42 آل طلحة – النجمة والحمران جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 43 آل خفاجا – القارة – الكرنك جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 44 آل خطاب – النجمة والحمران – أبوتشت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف دمياط: م المسجد وعنوانه التنفيذ 45 الرحمن – الرطمه – دمياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 46 الرحمن – النجارين – كفر البطيخ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف: م المسجد وعنوانه التنفيذ 47 الإسراء والمعراج أدراسيا – مركز إهناسيا وزارة الأوقاف 48 العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 49 الرحمن – طنسا الملق ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 50 البحري – بني منين الفشن جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحر الأحمر: م المسجد وعنوانه التنفيذ 51 جبل علبة – أبورماد- حلايب وزارة الأوقاف مديرية أوقاف السويس: م المسجد وعنوانه التنفيذ 52 الأمامين – السيد هاشم- الجناين جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الإسماعيلية: م المسجد وعنوانه التنفيذ 53 عباد الرحمن – القنطرة شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 54 التوبة – فايد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 55 كفر الشيخ عطية – التل الكبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 56 الفاروق عمر – التل الكبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 57 الكواملة – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 58 أبوالعينين – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 59 الخلايفة – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 60 ذا النور – القنطرة غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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