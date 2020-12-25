شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك».. نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم المحدد من الوزارة، ويحمل عنوان: «الركن الخامس من أركان الإيمان.. الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك».

أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» .

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يتحدث الجزء الأول من الخطبة أن للايمان باليوم الاخر آثار عظيمة منها أنه يحقق لصاحبه الاستقرار النفسي ويكسبه الطمأنينة فيقنع بعطاء الله تعالى ولا يغتر بما اوتى ولا يحزن لما اصابه ويثبت في وقت الازمات، يقول تعالى « وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ »، ويقول رَسُولُ الله ﷺ: « عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ » .

كما يسهم الايمان في استقامة سلوك الانسان ويجعله محبا للخير ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلى جارِهِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ »

ويتحدث الجزء الثاني أن الإيمان باليوم الاخر يجعل الانسان راغبا فيما عند الله تعالى، ويقول نبينا «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، والله في عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَونِ أخِيهِ ... »، كما يجعل الإيمان صاحبه مراقبا لربه سبحانه في كل أحواله حين يدرك أنه ملاقيه وسيقف بين يديه للحساب عما قدم .

خطبة الجمعة الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك by Karima Hassan on Scribd