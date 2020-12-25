شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار في هذه المناطق.. توقعات «الأرصاد» لـ ٣ أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد طقس معتدل شمالاً دافئ جنوباً، وشبورة مائية صباحاً، وأمطار خفيفة في معظمها على بعض المناطق، والرياح معتدلة على سائر أنحاء الجمهورية في الأيام الثلاث .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء، أمطار على فترات متقطعة، تكون خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بفرص سقوط ( 30% تقريباً )، وخفيفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد ( 20 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 12»، الإسكندرية «20– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .

أما غداً السبت فيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 40 % )، جنوب الصعيد ( 20 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 12»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاحد أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .