شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 60 مسجدًا فى 16 محافظة اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 60 مسجدًا، فى 16 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، (656) مسجدًا حتى الآن.

وقالت وزارة الأوقاف إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة هى:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. الكبير أصف – سيدي سالم شرق

2. التوحيد – كفر قتة – بيلا

3. عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ

4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب



مسجد من بين 60 مسجدا تفتتحها الأوقاف اليوم

مديرية أوقاف سوهاج

5. خالد بن الوليد – الوقات – طم

6. العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا

7. ال عمران الدناقلة – المنشأة

8. ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا

9. ال جاسر الشيخ زين الدين- طهط

10. القبيصي قرية باجا – سوهاج

11. النيل أولاد خلف – دار السلام

12. التوحيد مدينة ناصر – سوهاج

13. الفاروق شطورة – طهطا

14. الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة

15. الحرمين – الجبيرات – طهطا

16. البياع – عرب بخواج- طهطا



مسجد الرحمن بالنجارين فى دمياط

مديرية أوقاف أسيوط

17. مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب

18. مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب

19. مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب

20. مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي

21. مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي

مديرية أوقاف مطروح

22. أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين

23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام

مديرية أوقاف الدقهلية

24. الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس

25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد

26. النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر

مديرية أوقاف الغربية

27. السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى

28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى

29. عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات

30. الصفا – صرد – مركز قطور

31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور

32. عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور

33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

مديرية أوقاف أسوان

34. الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي

35. الصحابة – نجع عواض – دراو

مديرية أوقاف البحيرة

36. مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات

مديرية أوقاف الجيزة

37. الكبير – الشنباب – البدرشين

38. الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف جنوب سيناء

39. حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء



أحد المساجد المقرر افتتاحها

مديرية أوقاف قنا

40. أحمد مصطفي – تيجة - أبو تشت

41. أبو بكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوص

42. آل طلحة – النجمة والحمران

43. آل خفاجا – القارة - الكرنك

44. أل خطاب – النجمة والحمران – أبو تشت

مديرية أوقاف دمياط

45. الرحمن – الرطمة - دمياط

46. الرحمن – النجارين – كفر البطيخ

مديرية أوقاف بني سويف

47. الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا

48. العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا

49. الرحمن – طنسا الملق ناصر

50. البحري - بني منين الفشن

مديرية أوقاف البحر الأحمر

51. جبل علبة – أبو رماد – حلايب

مديرية أوقاف السويس

52. الأمامين – السيد هاشم - الجناين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

53. عباد الرحمن – القنطرة شرق

54. التوبة - فايد

55. كفر الشيخ عطية – التل الكبير

56. الفاروق عمر – التل الكبير

57. الكواملة- القنطرة غرب

58. أبو العنين – القنطرة غرب

59. الخلايفة – القنطرة غرب

60. ذا النور – القنطرة غرب