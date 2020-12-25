شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الخميس المقبل أخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كاشفًا أن الوزارة تسير بشكل متوازى مع قرارات الحكومة بشأن قانون التصالح مع مخالفات البناء.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة، الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية ديسمبر الجارى.

وتابع حمزة، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغيير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.