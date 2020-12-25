محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا اندلع في مقر نادي نقابة المهندسين، بمحيط شارع أبو الفدا بالزمالك اليوم الجمعة.
وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق عن عدم وقوع أية خسائر بشرية جراء الحريق، فيما يواصل رجال الإطفاء عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مجددًا.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك، وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نادي نقابة المهندسين بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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