بـ 12 سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تجابه حريق مقر نادي المهندسين بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تجابه قوات الحماية المدنية حريق هائل نشب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مقر نادي نقابة المهندسين، بمحيط شارع أبو الفدا بالزمالك.

دعمت الإدارة قواتها ب 5 سيارات أخرى للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أحرى مقر النادي.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ورافقها عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات.

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