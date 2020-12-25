محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تجابه قوات الحماية المدنية حريق هائل نشب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مقر نادي نقابة المهندسين، بمحيط شارع أبو الفدا بالزمالك.
دعمت الإدارة قواتها ب 5 سيارات أخرى للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أحرى مقر النادي.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ورافقها عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 12 سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تجابه حريق مقر نادي المهندسين بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.