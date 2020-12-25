بالصور.. حريق هائل في مقر نادي نقابة المهندسين بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

اندلع حريق هائل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مقر نادي نقابة المهندسين، بمحيط شارع أبو الفدا بالزمالك.

دفعت قوات الحماية المدنية في الجيزة بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ورافقها عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات.

وفور وصول القوات فرضت كرودنًا أمنيًا بمحيط المنطقة، وجارية أعمال السيطرة على الحريق.​