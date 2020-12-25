غدا.. "عروسة بابا نويل".. بمكتبة مصر الجديدة للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، غدا السبت، عدد من الفاعليات في وداع عام 2020 واستقبال العام الجديد 2021، حيث تزينت منصاتها الثقافية وأعدت حزمة من الفعاليات الفنية والإبداعية التي تستهدف الأطفال وأسرهم.

وقال الدكتور نبيل حلمي، إن الجمعية بكافة منصاتها الثقافية تحرص كل عام على تنظيم الاحتفالات والكرنفالات التي تدور في فضاء روحي مع كل إطلالة لعيد ميلاد السيد المسيح، تترافق مع صورة بابا نويل حاملا كيسه الذي لا ينفذ من الهدايا التي يوزعها للأطفال في العالم، مشيراً إلى أن الفاعليات تستهل بورشة عمل بعنوان «عروسة بابا نويل» في مكتبة مصر الجديدة للطفل.

وقالت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "عروسة بابا نويل" وذلك في الثانية عشر ظهر يوم بعد غد السبت، بمشاركة عشرات الأطفال يصنعون عروسة بابا نويل بخامات من الكرتون والقماش والقطن للتعريف ببابا نويل وبلد نشأته وتطوره في وجدان الأطفال من الشخص السمين الأبيض اللحية حامل كيس الهدايا التي يوزعها على الأطفال، إلى العربة التي يمتطيها بابا نويل والتى تجر بثلاث غزالات بيضاء.

كما تتضمن ورش حكى يستمع فيها الأطفال إلى بابا نويل الذي يأخذهم بخيالهم إلى بداياته وكيف أصبح الشخصية المحببة للجميع والذى يعد أهم رمز في احتفالات العالم بالعام الجديد، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية تنمى الانتماء إلى الوطن.