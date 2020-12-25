اليوم.. الأوقاف تفتتح 60 مسجدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لعمارة بيوت الله 60 مسجدًا اليوم الجمعة، وذلك في (16) محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه.

وكانت وزارة الأوقاف، واصلت خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، حيث افتتحت الوزارة يوم الجمعة الماضي نحو 45 مسجدًا في 12 محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي نحو 596 مسجدًا.