وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك متأثرة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، قبل قليل، وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. عملت سوسن عبد الفتاح الدويك نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسة للمجلس في العام 2015، ولها مقال أسبوعي في جريدة "المصري اليوم".

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