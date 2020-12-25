شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تسيطر على حريق نادى نقابة المهندسين بالزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق اندلع داخل نادى نقابة المهندسين على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، والتهمت النيران معظم محتويات النادى، فيما تتمركز سيارتى إطفاء بصحبة رجال الحماية المدنية لإجراء عمليات التبريد لموقع الحريق. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك، وانتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية اخماد الحريق. حريق نادى نقابة المهندسين الحريق

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