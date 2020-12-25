شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: توفير محتوى رقمى لم يكن موجودًا لإكساب الطلاب المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة وفرت منصات ومحطات كثيرة للطلاب لتحقيق أكبر استفادة من المحتوى الرقمى، موضحا أن هذه المنصات والقنوات التعليمية يعمل فيها أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الطلاب لديهم أكثر من مصدر لاستكمال المناهج بالكامل، موضحا أن هذه المنصات والمحطات لم تكن موجودة من قبل.

وأشار الوزير، إلى أن هذا المحتوى يساعد الطلاب على تحقيق التعلم القائم على التفكير فى حل المشكلات وإكسابهم مهارات حقيقة، وليس التعلم القائم على الامتحان من أجل الدرجات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن منصة التعلم على بنك المعرفة، من أكبر المنصات التى تحتوى على مواد رقمية وكتب يستطيع الطالب الاستفادة منها سواء من خلال الدراسة على المنصة نفسها أو تحميل الكتب الموجودة فى شكل pdf، لافتة إلى أن هناك طفرة كبيرة فى المحتوى الرقمى الموجود للطلاب فى جميع المراحل والتحصيل لم يصبح الآن متوقفا على الكتاب الورقى أو المدرسة فقط كما كان فى السابق.

وأوضحت الوزارة، أن منصة التعلم على بنك المعرفة، تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحتوى تم توفيره بالتعاون مع أكبر مؤسسات دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا البريطانية والتى لها خبرة كبيرة فى مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقميا للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل هذا المحتوى نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.

وتابعت الوزارة: يجب على الطلاب الاستفادة منها بشكل كبير لأنها المصدر الأهم لأى طالب يرغب فى الإجابة عن أسئلة الامتحانات بشكل سهل ودون شكاوى، وإصرار بعض الطلبة على الدروس الخصوصية سوف يضر به، مشيرة إلى أنه يستطيع الطالب الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى: https://www.ekb.eg/ar/home