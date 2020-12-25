شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق نادى نقابة المهندسين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمع رجال المباحث بقسم قصر النيل، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق داخل نادى نقابة المهندسين على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، للوقوف على ملاباسات الحادث، فيما تم إصابة 3 أشخاص وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ويستمر رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء فى عمليات إخماد الحريق .

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك وانتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.