شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس القداس الإلهي للاحتفال بالعيد بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد،اليوم الجمعة، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وقد أكد الأنبا نقولا، المتحدث باسم البطريركي، فى وقت سابق إن مطرانية طنطا وتوابعها احتفلت بالعيد مساء أمس الخميس، في كنيسة القديس جيورجيوس، أما أما عيد الميلاد المجيد في كنائس أفريقيا التابعة للبطريركية الرومية الأرثوذكسية، فسوف تحتفل جميع إيبارشيات أفريقيا لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بعيد الميلاد المجيد بوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.

وقد احتفلت أمس الكنائس الكاثوليكية، بعيد الميلاد، كما نظمت بعض الكنائس قداسين للعيد، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد يوم الخميس 7 مساء وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

وترأس أمس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، أما كنيسة الروم الكاثوليك، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد إحداهما صباح أمس والآخر مساء اليوم ذاته.