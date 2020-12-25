شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تؤكد استمرار الدراسة بالكليات حضوريا وأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، استمرار الدراسة بمختلف كليات وأقسام الجامعة وفقا للجدول المعلن للطلاب سواء كان حضوريا أو اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية .

وأشار الدكتور حسام رفاعى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات موضحا أن هناك التزام فى رفع المقررات الدراسية على المنصة وتقديم المحاضرات الحضورية للطلاب .

واضاف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، أن الامتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسى الأول ستتم بشكلها الطبيعي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان لمراعاة التباعد الاجتماعى .