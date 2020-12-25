شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: التنمر التركي الإيراني ضد العرب باقٍ لسنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: أن التنمر التركي والإيراني تجاه الشعوب العربية باقٍ معنا لسنوات ممتدة لأن هاتين القوتين لديهما رغبة شديدة في استعادة أوضاع إمبروطوية قديمة، فعلي سبيل المثال طموح تركيا ليس فقد استعادة أمجاد الأمبروطورية العثمانية بل طموحها يسير باتجاه الامبروطورية الرمانية الشرقية على اعتبار أن تركيا هي الوريث لها، والدليل تدخلها السابق في حرب أرمينيا وأذربيجان وتواجدها في العديد من المناطق مثل البحر الأحمر والخليج العربي والشمال الأفريقي، أما طموح إيران فترغب في استعادة سيطرة ونفوذ الدولة الفارسية، ويكفي أنها تعلن وتقول دائماً أنها صاحبة القرار في أربع عواصم عربية.

وأشار أبوالغيط خلال ندوة الوطن العربي وتحديات المستقبل، التي نظمها أمس معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد كمال رئيس المعهد، أن جيران العالم العربي يتدخلون في الفضاء العربي بشكل سافر، وأن البرنامج النووي الإيراني الذي تدعي أنه سلمي ويزعم الغرب أنه غير ذلك يلزم تقيده، لأنه في حال توصل إيران لقنبلة نووية إيرانية، فلن تكون هذه القنبلة قنبلة إسلامية تدافع عن المسلمين ضد القنابل الغربية والإسرائيلية، لكنها ستكون قنبلة إيرانية، لذا لابد وأن يكون للعالم العربي مقابل للقنبلة النووية الإيرانية إن توصلت إلى تصنيعها، خاصة وأن هناك تساؤلا يطرحه دائما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو لماذالا يكون لدي تركيا قنبلة تركية؟.

و قال: أنصح بأن نستثمر الأوضاع الأوضاع الجديدة سواء ظاهرة التطبيع العربية الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية الجديدة، ورغبة الدولة الروسية في أن يكون لها دور فعال في تسوية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم استغلال هذه الفترة بشكل افضل فقد يأتي من هو يلحق الضرر بالأمة بالشكل الذي رأيناه، خلال الفترة الماضية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تسببت في تجميد القضية ونقلت سفارتها بالقدس وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينة في واشنطن، واقفت كافة المساعدات المباشرة وغير المباشرة للشعب الفلسطيني وهيئة الأونروا«.

وفي بداية الندوة قال أبوالغيط، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب، ألحقت بالغ الأذي بالعالم أجمع، فقد اهتزت المنظمات الدولية بشكل كبير، بسبب السياسات التي اتبعتها هذه الإدارة وأن الإدارة الجديدة سيقع على عاتقها جهد كبير لمحو تلك الأفعال التي ارتكبتها الإدارة السابقة، ثم بعد ذلك تنظر إلى مختلف الملفات التي ستواجهها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مقولة أن أمريكا كقوة في طريقها للزوال هذا غير صحيح لأنها ستبقي القوي الأهم خلال هذا العقد أو العقد القادم، رغم التنامي والصعود الذي تحققه الصين، وروسيا، ودور الاتحاد الأوروبي الذي سيعاني خلال افترة المقبلة بسبب اعلان بريطانيا رسمياً خروجها من من هذه الاتحاد وكذلك سيفقد هذا الاتحاد العام المقبل عنصر داعم ومهم من عناصره وهي المستشارة الألمانية ميركل التي ستنتهي مدة ولايتها العام المقبل.

وفيما يتعلق بالجامعة العربية وكيفية إصلاحها قال أبوالغيط، للأسف أن هناك منظمات وهيئات وتحالفات دولية لها قوة في تنفيذ قراراتها على أعضائها كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي بخلاف الجامعة العربية والتي يعود تنفيذ القرار بها إلى إرادة الدولة نفسها بالرغم من كونها قد تكون من المتصوتين على القرار، مشيراً إلى ان هذه الجامعة فشلت في تنظم جلساتها وعقد فعالياتها بسبب عدم قيام العديد من الأعضاء بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها لعام 2020 والتي لم تحصل منها حتي اليوم سوي 40% فقط من إجمالي المبالغ المفروضة وهي 100 مليون دولار، محذراً من سقوط هذا الكيان العربي المهم الذي يجمع العرب في بيت واحد ويضم تحت لواءه العديد من المنظمات العربية سواء في التعليم والزراعة السياحة والبحث العالمي واللابحاث النووية، وغيرها من مناحي الحياة، والتي تسبب عجزها المالي في تطاول العديد من جيران العرب عليها، لكي تستعد للمرحلة المقبلة وإعادة بناء الدولة المدنية في كل من سوريا وليبيا وغيرهما من البلدان العربية التي تتدخل فيهما العديد من القوي الإقليمية والدولية.

ونبه أبوالغيط قائلاً: قد يأتي في القريب من يقول بسبب تراجع دور الجامعة بسبب ازمتها الاقتصادية«لماذا لا تنضمون إلى تحالف عربي اوسطي إسرائيلي؟ أو سوق عربي إسرائيلي؟ للتصدي للقوي التي ترغب في الهيمنة على مقدرات هذا العالم العربي.

من جانبه قال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والذي شارك في الندوة من مقر المنظمة من تونس، بخدمة«زووم» أن هناك عدد من الضغوط الدولية والتحديات التي تواجه الامة العربية، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اللغة العربية، هذه التحديات منها ما هو خاجي ومنها ما هو محلي، والتي تتطلب منا التصدي لها بكل قوة، وهناك أضا التحديات الاقتصادية، وهذه ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية أو فترة جائحة كورونا، لأنها أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الاستثمار، وكذلك ما تتعرض له المنطقة من أعمال إرهابية وغيرها من اعمال اعاقت عمليات وجهود التنمية، وعلي الصعيد السياسي، هناك العديد من الصراعات الإقليمية والتوترات في بعض البلدان العربية مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرهما من البلدان العربية .

وفي محاضرته قال الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس، ردا على التطاول من بعض القوى الإقليمية على وضع الجامعة العربية: يحضرني في هذا السياق بين المتنبي، «إذا اتتك مذمتي من ناقص*** فهذه شهادة لي بأنني كاملً»، فإن الجامعة العربية كان لها دور وأدوار كثير في توحيد المجامع العلمية العلمية العربية التي تكونت مطلع القرن الماضي في مصر والعراق وسوريا، تحت لواء واحد إلا وهو اتحاد المعارف العربية العلمية، ولقد ساهمت في إنشاء العديد من الهيئات والمنظمات العربية التي تدعو إلى التكامل وتقدم خدمات جليلة للامة لذا فإن محاولة الحفاظ على هذه الكيان هو شرط للحفاظ على هذه الامة، في مواجهة القوي الإقليمية والتي تريد وترغب في السيطرة والتدخل في شؤوننا الداخلية ومقدراتنا الحياتية، ومشيرا إلى انه رغم ان الامة العربية اهملت قليلا في الجانب العلمي، لكن يمكنها ان تبدع وتبتكر في العلوم الطبيعية والبحثية والنووية وغيرها من المجالات التي بها كوادر نابغة.