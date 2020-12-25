شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويق: تراجع مستوى التعليم وتنظيم الأسرة وصحة المراهقين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ونجلاء محمود مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد في نهاية سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه من تلك التوصيات، بالإضافة إلى عرض إنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة خلال الربع الأول (يوليوسبتمبر2020) مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي وعرض الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد، والحماية المستهدفة والمحقق منها والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية، بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس.

وبحسب بيان، جرى استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها في بعض القطاعات التي شهدت انخفاضًا في المؤشرات بمراكز المحافظة وركزت على التوعية في المناطق المحرومة من الخدمة، حيث تم تنفيذ 100 قافلة سكانية وصحية خلال الربع الأول من خلال الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة، بالإضافة إلى تنفيذ 63 ندوة إعلامية وتدريب 25 متطوعا لمشروع طرق الأبواب وذلك بالتعاون بين مديريتي الصحة والتضامن.

كما تم عرض«presentation» تقرير للأنشطة الإعلامية المنفذة خلال الفترة المذكورة، والتي تناولت عددا من المحاور: تنظيم الأسرة، والندوات والقوافل والزيارات وصحة الشباب والمراهقين، التعليم ودمج القضية السكانية في التعليم، الإعلام والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة.

وتبين انخفاض نسبي للإنجاز في محور تنظيم الأسرة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المناظر، بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، ما قلل من التردد على الوحدات الصحية، وتوقف بعض العيادات المتنقلة وتحجيم نشاط القوافل السكانية بسبب تداعيات الفيروس، ونفس الوضع في محاور المنتفعات الجدد، التعليم والشباب وصحة المراهقين بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن خطة الدولة للحد من انتشار العدوى بالفيروس وما ترتب عليها من تعليق الدراسة والحد من التجمعات، علاوة على انخفاض عدد المواليد والزيادة الطبيعية خلال الفترة المذكورة.

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم بإعداد وتنفيذ خطة تشمل خطوات عملية حيال المجالات التي شهدت انخفاضا في المؤشرات السكانية تجاه بعض القطاعات ضمن تقرير المجلس الإقليمي للسكان، بحيث تضمن إجراءات وبرامج محددة، والاحتياجات المطلوبة، مع الاستفادة من نقاط القوة في التقرير بالنسبة للقطاعات التي شهدت تحسنا كقطاع تنظيم الأسرة والمواليد والوفيات والإعالة وغيرها، بهدف تحقق نتائج ملموسة حيال القضية السكانية.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف الحملات التوعوية لرفع مستوى وعي المواطنين بالتأثيرات السلبية للزيادة السكانية على جهود التنمية مع أهمية التركيز على القطاع الريفي والقرى والنجوع، عن طريق باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومن خلال حشد كافة الجهود الرسمية والمجتمعية مثل تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور العبادة من المسجد والكنيسة، والجمعيات الأهلية، والجامعة، والمجلس القومي للمرأة والشباب، فضلا عن أهمية دور بعض المؤسسات الحكومية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الجهات الشريكة في هذا المجال، مع التنوع في الأسلوب في طريقة التوعية.