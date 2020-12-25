شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المرحلة الثانية من برنامج تأهيل 50 سيدة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، جانبًا من فعاليات الجلسة الختامية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية على القيادة الفاعلة لـ50 سيدة من كل الفئات، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان «نحو قيادة نسائية فاعلة»، ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على مجال العمل العام.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، وعدد من المحاضرين أكاديميين وتنفيذيين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.

وقام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بالإنابة عن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية، مؤكدًا على أهمية الدورة التي استهدفت العديد من المحاور التي تأتي ضمن الاستراتيجية المصرية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، وضمن جهود الدولة التي تهدف لتمكين المرأة في شتى المجالات، من منطلق أن المرأة المصرية ركيزة رئيسية لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

وشارك في البرنامج 50 سيدة بالمرحلة الثانية، التي قد سبقتها مرحلة أولى «نوفمبر الماضى» وبمشاركة 40 سيدة، حيث تمت مراعاة زيادة العدد في الدفعة الثانية وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات فضلًا عن إضافة موضوعات ومحاور جديدة على برنامج التدريب، والذي يشمل التدريب المشاركات المستهدفات في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور على مدار 3 أيام متصلة بدأت الثلاثاء، بجلسة افتتاحية لشرح وتعريف بالبرنامج، أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات متعلقة ببرنامج بناء الشخصية (القيادة والتخطيط والإدارة ومهارات الاتصال، ومحاضرات عن التمكين الاقتصادي للمرأة والمجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات والنقابات ومفهوم الدولة).

فيما استكملت فعاليات البرنامج التدريبي، بموضوعات تجربة الجامعة التكنولوجية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمرأة وتحديات الأمن القومي المصري.

واختتم الفعاليات اليوم بتناول محاور خاصة باستراتيجية 2030، وبرنامج الانتخابات «العملية الانتخابية، الحملات الانتخابية خطة التحرك والبرنامج الانتخابي وبرنامج الإدارة المحلية المحليات في الدستور، دور المجالس المحلية، حقوق المرأة في الدستور، واستراتيجية مكافحة الفساد».