شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنشر التوعية بمخاطر الشيشة وتحاصر المقاهي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت محافظة الجيزة على صفحتها على موقع الفيس بوك تعليمات تحذر من تناول شرب الشيشة لكونها بيئة خصبة لبقاء الكائنات الدقيقة عليها، مما يزيد من احتمالية نقلها للأمراض المعدية وأبرزها، فيروس سي، والسل، وكورونا، وطالبت الأهالي بالامتناع عن التدخين فورا.
شنت المحافظة حملات لرفع الإشغالات بجنوب الجيزة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدى للاشغالات وكل ما يخالف قوانين الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، وشملت الحملة عدد من الملاهى والمطاعم والورش بميدان الجيزه وشارع البحر الأعظم والمنيب والشوارع الداخلية.
وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على جميع الإشغالات وإيداعها مخازن الحى، ومازال العمل مستمر لانضباط وحماية المواطنين من الفيروس والتعديات على حرم الطريق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة تنشر التوعية بمخاطر الشيشة وتحاصر المقاهي المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.