شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنشر التوعية بمخاطر الشيشة وتحاصر المقاهي المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت محافظة الجيزة على صفحتها على موقع الفيس بوك تعليمات تحذر من تناول شرب الشيشة لكونها بيئة خصبة لبقاء الكائنات الدقيقة عليها، مما يزيد من احتمالية نقلها للأمراض المعدية وأبرزها، فيروس سي، والسل، وكورونا، وطالبت الأهالي بالامتناع عن التدخين فورا.

شنت المحافظة حملات لرفع الإشغالات بجنوب الجيزة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدى للاشغالات وكل ما يخالف قوانين الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، وشملت الحملة عدد من الملاهى والمطاعم والورش بميدان الجيزه وشارع البحر الأعظم والمنيب والشوارع الداخلية.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على جميع الإشغالات وإيداعها مخازن الحى، ومازال العمل مستمر لانضباط وحماية المواطنين من الفيروس والتعديات على حرم الطريق.