شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسقفية» تحتفل بعيد الميلاد.. مندوبو الرئاسة والداخلية والأزهر بين الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية احتفالات عيد الميلاد المجيد، الخميس، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

وقال المطران حنا منير في عظة قداس العيد: بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة مضيفًا: لاشك إن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعى بين الأسر والأصدقاء وتدهور الاقتصاد والبطالة.

وتساءل المطران: هل من المناسب أن نحتفل بميلاد المسيح في وسط كل هذه الأحداث؟ مضيفا: لقد فكرت كثيراً في هذا الأمر ووجدت أن ميلاد المسيح مرتبط بالنور والنور ينير في الظلمة ويعطى الرجاء للسالكين في الظلمة، سواء كانت الظلمة بسبب الظروف القاسية أو بسبب خطايانا.

واعتبر المطران: الاحتفال بميلاد المسيح يساعدنا أن ندرك أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة، يوجد إله محب ورحيم وقادر أن يمنحنا السلام والفرح في وسط كل الظروف التي تحاول أن تسلب سلامنا وتدفعنا إلى الحزن والاكتئاب،



قال المطران منير: نصلي لأجل مصر لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة فالدولة تولي حق السكن رعاية خاصة وتبني آلاف الشقق كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف لرفعة الإنسان المصري مثل ١٠٠ مليون صحة. وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة نشكر الله عليها.



حضر الاحتفال اللواء أشرف جاب الله مندوب عن رئيس الجمهورية، اللواء عبدالسميع شبانة مندوب وزير الداخلية، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية مندوب عن وزارة الخارجية، اللواء إبراهيم عبدالهادى مندوب محافظ القاهرة، الدكتور الشيخ محمد أبوزيد الأمير مندوب عن فضيلة الإمام الأكبر، السفير عبدالرحمن موسى مستشار فضيلة الإمام الأكبر، السفير البريطانى مستر جيفرى آدمز، اللواء محمد عقل رئيس حى غرب، المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق. هنأ بالبرقيات وتليفونيا رئيس مجلس الوزراء، البابا تواضروس الثانى، د.على جمعة، وزير الصناعة السابق د.ابراهيم فوزى، السفير رؤوف سعد.