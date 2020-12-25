شكرا لقرائتكم خبر عن «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جرجا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، الخميس، في إتمام الصلح بين عائلتي آل بريدي وآل النقي جويلي بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، بحضور د.عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.



ونقل الدكتور عباس شومان للعائلتين، تحيات شيخ الأزهر وتهنئته على إنهاء الخصومة الثأرية والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التي يقرها الدين الإسلامي ويشجعها، موجها الشكر لكل من قام على إتمام المصالحة وحقن الدماء بين العائلتين .

أكد شومان، أن الأزهر يقدر الجهود التي تقوم بها العائلات في صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعى لاستقرار البلاد، ووقف أسوأ عادة توارثتها الأجيال في الصعيد، وهى عادة الثأر، والتى تقف عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية في صعيد مصر، مشددا على أن القوة في العفو، وليست في حمل السلاح والقتل، موجهًا الدعوة إلى جميع المتخاصمين إلى الاحتكام لكتاب الله وغلق باب الفتن، مثمنا مجهودات رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لإتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء.

شهد المصالحة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير البحث الجنائي، واللواء محمد نجيب، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية والعمد والمشايخ وكبار العائلات كبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى في مدينة جرجا.