شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات التنفيذية بالسويس يهنئون الأقباط بكنيسة الآباء الفرنسيسكان بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور عبدد الله رمضان نائب محافظ السويس، نائبا عن اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس، والدكتور دسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس، بزيارة إلى كنيسة الآباء الفرنسيسكان بشارع سعد زغلول بحي السويس، لتقديم التهاني للاب جوزيف وهيب راعي كنيسة الفرنسيسكان والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول السنة الميلادية الجديدة.
وقدم الدكتور عبدالله رمضان محافظ السويس التهنئة نائبا عن السيد اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس، مؤكدا ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
رافق نائب المحافظ وقدم التهنئة كلا من الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس الشيوخ بالسويس وممثلي مديرية الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.
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