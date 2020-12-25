شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية أكثر مما أحد يتصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عال خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المُستجدّ، أشد من الموجة الأولى، وسرعة انتشارها أكثر مما أحد يتصور، مشيرة إلى أن الأعراض في الموجة الثانية هي: «النهجان وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة».



أضاف «خطاب» خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الخميس، أن عودة المدارس والجامعات في ظل وجود كورونا، جعل من الصعب تحديد ما إذا كان كورونا يُصيب الأطفال من عدمه، نظرًا لأنه في الموجة الأولى كانت المدارس والجامعات مُغلقة، قائلًا: «الحمد لله إصابات كورونا بين الأطفال في المدارس خفيفة جدًا، ويُمكن السيطرة عليها بالأدوية وفي مُعظم الوقت تُعطي هذه الأدوية نتائج ناجحة».



لفت أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن فيروس كورونا أثر على نواحي كثير في حياتنا، كما أثر كذلك على الحالة النفسية، فهناك بعض الأشخاص لم يكونوا مصابين بالفيروس، ولكنهم يتوهمون بأنهم مصابون من كثرة تردد الأحاديث من حولهم عن الفيروس أو مُطالعة الإنترنت، وهذه الحالة هي حالة وهم، وأنصح في هذه الحالة بزيارة الطبيب.