جثمان شادى يجاور أشقائه.. ضحايا شاطئ النخيل يجتمعون بعد 6 أشهر (فيديو)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع أهالى قرية النجيلة، التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، جنازة شادى عبد الله غريق شاطئ النخيل، بعد أن تم التعرف على هويته، وتوافد المئات من الأهالى على مسجد سيدى قنديل لأداء صلاة الجنازة بوسط القرية.

كان رامى المنسى، نجل شقيق شادى ضحية الغرق بشاطئ النخيل، قال إنه تم استخراج تصريح دفن من النيابة العامة بالإسكندرية لنقل جثة شادى إلى مسقط رأسه بمركز كوم حمادة لدفنه بمقابر العائلة .

وأوضح المنسى، أنه تم تشييع جنازة الفقيد بعد صلاة المغرب من مسجد سيدى قنديل بقرية النجيلة، التابعة لمركز كوم حمادة، لافتا إلى أن الطب الشرعى تمكن من تحديد هوية جثمان شادى عبدالله الذى عثر عليه على شاطئ النخيل منذ شهر أغسطس الماضى، وتم التأكد من تطابق عينة الحمض النووى مع والده.