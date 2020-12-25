شكرا لقرائتكم خبر عن "الركن الخامس من أركان الإيمان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطبة الجمعة اليوم فى المساجد حددت موضوعها وزارة الأوقاف تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة بألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة أنها على ثقة فى سعة أفقه الأئمة العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وواصلت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى، قائلاً: "إنها مطلب شرعي ووطني وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية، قائلاً: "وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق".

ويُفتتح اليوم الجمعة 60 مسجدًا، فى 16 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى الآن.