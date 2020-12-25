شكرا لقرائتكم خبر عن #توقف_الدراسه_فى_مصر.. مغردون بعد تخطى الإصابات الألف: إيه المانع تتأجل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج #توقف_الدراسه_في_مصر، قائمة ترند تويتر فى مصر، طالب فيه المغردون بتوقف الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب تزايد أعضاء المصابين بفيروس كورونا "كوفيد – 19" خلال الآونة الأخيرة، وتخطى أعداد الإصابات للألف بعد 6 شهور من الأزمة.

وتنوعت تغريدات المدونين، خلال الهاشتاج، حيث قال محمد عبد الجواد: "إيه المانع تتأجل الامتحانات لحد ما الموجة التانية دى تعدى على خير ونبقى نقلل مدة إجازة الصيف"، فيما قال حساب باسم بيبو: "يجب أن تتوقف الدراسة، لأن كل ساعة وكل دقيقة تتزايد أعداد المصابين وهذا خطر على الطلاب".





وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد فى تصريحات مؤخرا، أنه لا تعطيل للدراسة فى جمهورية مصر العربية وإنما هناك إجراءات لحماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمى واتمام التقييم العادل، موضحا أن الفصل الدراسى الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة، والتدريس والتحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021، ثم يتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير حتى 5 فبراير 2021.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بنكثف جهودنا فى إنتاج القنوات التعليمية كى يكون المنهج الدراسى متوفرا للطلاب، ونعمل على زيادة المحتوى فى بنك المعرفة ".

ولفت طارق شوقي:" وفرنا مصادر تعلم ذاتى كثيرة تغطى من الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية العامة لمن يرغب فى استكمال العملية التعليمية من المنزل ".

وأشار الوزير: "أتاحنا للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل فى المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالى كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021".

ومن جانب اخر،كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مقابلات كل 3 شهور مع مديرى المدارس اليابانية و يطلع على التقارير الخاص بهم، مضيفا، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا طلبات كثيرة للإلتحاق بالمدارس اليابانية، متابعا أن منظومة المدارس اليابانية منضبطة.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن لدينا 40 مدرسة يابانية فى 20 محافظة وسنصل لكل المحافظات، لافتا إلى أن اقنعنا أولياء الأمور بأسلوب العمل داخل المدارس اليابانية.