شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل نادى نقابة المهندسين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل نادى نقابة المهندسين على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك.

ويحاصر رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء الحريق من كافة الاتجاهات، للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نقابة المهندسين بالزمالك وانتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.