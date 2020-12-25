شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"الخليج 365": مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل أيام، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار.

وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان صادر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.