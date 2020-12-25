شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن عن متغير ثانٍ لـ كورونا وتصفه بالمقلق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحور جديد لفيروس كورونا بدأ من جنوب أفريقيا هو الأخطر والأسرع انتشارا، هكذا أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك فى مؤتمر صحفى.

فبعد عدة أيام من إعلان بريطانيا عن تحور جديد لفيروس كورونا إلا أن القلق عاد مرة أخرى بعد إعلان وزير الصحة البريطانى رصد حالتين من متغير ثانٍ جديد فى المملكة المتحدة لمواطنين قادمين من جنوب أفريقيا.

التحور الثانى للفيروس وصفه وزير الصحة البريطانى بأنه مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال، وقال إننا سنقوم بالتحقيق فى هذه السلالة الجديدة التى سيتم تحليلها، وهو ما دعا الحكومة البريطانية لتطبيق قيود السفر على القادمين من جنوب أفريقيا.

ويأتى الإعلان عن المتغير الجديد فى أعقاب الانتشار السريع لمتغير من الفيروس فى جنوب شرق إنجلترا والذى اكتشفه علماء المملكة المتحدة لأول مرة، ما أدى إلى تكثيف الحكومة للقيود المفروضة على فيروس كورونا وكذلك قيود السفر التى تنفذها الدول المجاورة.

مسئولون فى هيئة الصحة العامة فى بريطانيا أكدوا أنه لا يوجد حتى الآن دليل يشير إلى أن اللقاحات ستكون غير فعالة ضد البديل الجديد.

وبينما يعيش العالم حالة القلق بعد الإعلان عن تحورات الفيروس قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى تصريحات لها إنه تم الكشف عن 140 ألف تغير لفيروس كورونا منذ ظهوره، وأن التحور الأخير الذى بدأ فى بريطانيا قد بدأ منذ أكتوبر الماضى، وأن اللقاح الحالى لم يتأثر بالتغيرات الأخيرة فى الفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أى متغير للفيروس فى مصر، مشددة على ضرورة الحذر والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية لتكلل جهود الدولة بالنجاح فى السيطرة على جائحة قلبت موازين العالم خلال عام 2020.