برلماني: الاستثمار فى المجال الرياضي وعودة الجماهير أهم الملفات لجنة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، إنه سجل رغبة أولي وهي الانضمام للجنة الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي رغبة ثانية، والرغبة الثالثة هي اللجنة الاقتصادية.

وأضاف حسين فى تصريحات له علي هامش استخراج كارنيه العضوية لبرلمان 2012، أن أهم الملفات التى سيهتم بمناقشتها في لجنة الشباب والرياضة هي عودة الجماهير والاستثمار في المجال الرياضي، والإعداد للأوليمبياد، وتوحيد القياس للملاعب والصيانة للمنشآت الرياضية، وسيتم معالجتها من خلال هيئة الأبنية الرياضية، لافتا إلى أن الترشح على أي منصب باللجنة ما زال متروكا الآن، حيث أنه يوجد التزام حزبي.

وحول رأيه فى برلمان 2021، قال إن القائمة الوطنية شارك فيها 13 حزب سياسي، ما يؤكد التعددية الحزبية تحت قبة البرلمان، وسيكون هناك تمثيل مشرف لجميع الأطياف السياسية والمرأة، ما يدل على أن هناك تنوع يصب فى صالح البرلمان والشارع المصري .

وتضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية ويأتي ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا

وفيما يخص النواب بنظام الفردى، بدأ حفل استقبالهم اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث تم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب