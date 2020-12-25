رئيس أساقفة المارون يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد وعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وأبناء الطائفة المارونية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021.
وقال المطران شيحان في بيان اليوم، صادر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "المجد لله في العُلى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.. باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفة القاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وباسم كهنتها، ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية، نرسل لكم أيها الأحباء في مصر، تهنئة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ليكن عاما مليئا بالفرح والسلام والانجازات لمصر ورئيسها وشعبها".
وتابع المطران: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية بعيد الميلاد المجيد، لتحمل لكم رسالة المسيح البركة والسلام والمحبة، وكل ما نادى به من مبادئ وقيم اخلاقية واجتماعية ومثالية عليا، نحتذي بها، في العام المنصرم (2020) رغم ما أصاب العالم كله من أحزان ومآسي بسبب فيروس كورونا، رفعنا صلواتنا الى الله كي يزيح عنا وعن بلادنا والعالم كله، شر هذا الوباء، وأن يشفي المرضى جميعا، ويرحم الموتى عموما، ويحفظ بلادنا وينجيها، قائلين كما قال داود النبي بالوحي المقدس:" هو الذي ينقذك من فخ الصيّاد ومن الوباء الفتّاك ." (مزمور 91)، فالنشكر الله على سلامة الجميع، ونجاة مصر، ولنصلي من أجل الأخرين المتضررين بسبب هذا الوباء. ونطالبكم باتباع القوانين والتعليمات التي تقرها الدولة المصرية حفاظا على سلامتكم وسلامة الوطن".
وواصل: "لم ننس أن نكرس للمحبة والفرح وتحقيق الانجازات لكنيستنا المارونية، فقد أعدنا افتتاح كنيسة القديسة تريزيا في الاسماعيلية، وجعلناها مركزا روحيا واجتماعيا وثقافيا. واعدنا تكريس كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية بعد ترميمها بفضل الله، كما اتممنا ترميم وتجديد كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، لتلبس حلتها الجديدة. وأسسنا أيضا "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، ليكن واجهتنا الإعلامية، ومنبرنا الثقافي والفكري، نعيد منه نشر التراث الماروني، وكذلك سير واعمال الموارنة ، ودورهم العظيم فيما أسهموا به في النهضة المصرية والعربية".