كنائس "التقويم الغربي" تحتفل بعيد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

احتفلت كنائس الأقباط الروم الأرثوذكس والكاثوليك ومنها الموارنة والكلدان والأرمن والإنجليكانيين، اليوم، بأول عيد ميلاد في زمن كورونا، بالقداسات الإلهية بحضور 25% فقط من سعة الكنائس، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس العالمي، والذي تحتفل به الطوائف وفقاً للتقويم الغربي، بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية والتي تحتفل بالعيد وفق التقويم الشرقي.

وأعلنت الكنائس رفض استقبال المهنئين من الطوائف الأخرى والمسؤولين والشعب ذاته غداً الجمعة، لمنع الزحام وخوفا من انتشار الفيروس، والاكتفاء فقط بصلاة القداس الإلهى مساء اليوم بحضور 25% من السعة الاستيعابية للكنائس وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومراعاة مسافة الأمان شرط للدخول، على أن يكون الاحتفال بالعيد صباح الجمعة.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وذلك وفقا لإجراءات احترازية مشددة والتي وضعت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وأعلنت الكنيسة الكلدانية بمصر، إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد أحدهما في 24 ديسمبر الجاري، والآخر صباح الـيوم التالي 25 من ذات الشهر.

أما كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم.

وتقيم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، كما هو المعتاد كل عام صباح غد الجمعة، ويترأسه البابا ثيؤدوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بكنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة، فيما تقيم مطرانيات الكنيسة الأخرى قداسات العيد مساء اليوم، ومنهم الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، الذى يترأس قداس العيد فى كنيسة القديس جيورجيوس.

وتنظم كنائس التقويم الغربى، قداسات عيد الميلاد، بحضور شعبى محدود وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، بناءً على قرارات الهيئات العليا داخلها التى ناقشت تلك الترتيبات فى ظل دخول مصر الموجة الثانية من الوباء.

وفي وقت سابق، أعلن السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، 6 قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، ليتم تطبيقها على الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من أبناء الكنيسة الكاثوليكية، أهمها الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على ألاّ يتجاوز الحضور 40 % من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات. ويقوم الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالاحتفال بالقداس مرة أو مرتين يوميا، والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والأحد، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة.