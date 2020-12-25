وزيرة البيئة تناقش مقترح مشروع جمع ونقل المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مسئولي تحالف شركات كلاً من ريموندس والقلعة وكرنفال العاملين في مجال المخلفات عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة فرص الاستثمار في مجال المخلفات الطبية، وذلك بحضور ممثلي شركات التحالف والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والدكتور طارق العربي مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية فتح المجال لمشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات في المجالات البيئية المختلفة وخاصة مجال المخلفات للحد من المصادر المختلفة للتلوث ولضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وناقشت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع شركات التحالف المقترح المقدم من قبل الشركات لتنفيذ مشروع لجمع ونقل وتتبع ومعالجة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة وذلك فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد فى بلدان العالم للنهوض بمنظومة معالجة المخلفات الطبية وما ينتج عنها من مخلفات تتطلب تعامل خاص وآمن معها للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وأشارت فؤاد خلال الاجتماع إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل دراسة لتحديد المحافظة ذات الأولوية لتنفيذ المشروع بها فى ضوء العديد من الاعتبارات مثل كمية المخلفات المتولدة ومدى توافر أرض صالحة ومناسبة لإقامة المشروع وغيرها من الأمور التى سيتم وضعها فى الإعتبار.

كما أوضح الدكتور طارق العرابى مدير مشروع المخلفات الطبية أن التحالف سوف يستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة في هذا المجال وبعد الإتفاق على المحافظة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها لابد من إختيار أرض مناسبة مع تحديد مدة زمنية للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع، وتحديد العمالة وتنفيذ دورات تدريبية لهم على المهام المكلفين بها لرفع قدراتهم فى هذا المجال، كما سيتم الاتفاق على المدة الزمنية لعمل المشروع لتحقيق الأهداف الموضوعة.