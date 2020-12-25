"البيئة والمسطحات" تتصدى لمخالفات قانون البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات على مدار الـ24 ساعة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

الإدارة شنت عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 428 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة.