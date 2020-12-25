شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل لمدة 3 أيام لتركيب كاميرات مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات حيث ستقوم الشركه بتنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع (طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الأهلي) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء.

وتشير المحافظة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء لمده 3 أيام أبتداء من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 27/ 12/ 2020 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعه الخامسه صباحاً فقط طوال فتره الأعمال وذلك دون تعطيل الحركه المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الأنتهاء من الأعمال، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإداره العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المروريه لتنظيم الحركه المروريه بنفس الموقع .