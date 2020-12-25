شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يصدر قرار بالاستيلاء على قطعة أرض مستغلة ملاعب لمدرسة في مغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بالإستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على كامل الأرض المستغلة كملاعب لمدرسة مغاغة الثانوية بنين الكائنة بدائرة بندر مغاغة، بمساحة فدانين و15 قيراط، و8 أسهم، تقع ضمن القطعة رقم «1» بحوض الديسة 7 زمام مدينة مغاغة لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 694 لسنه 2020، أنه بناء قانون الإدارة المحلية، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلي خطاب وزير التربية والتعليم الفني رقم 660 في 5 فبراير ومذكرة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، بشان توفير حالة الضرورة الطارئة الموجبة لاستصدار قرار الاستيلاء المؤقت وطلب استصدار قرار بالإستيلاء المؤقت على كامل أرض ملعب مدرسة مغاغة الثانوية بنين الكائنة بدائرة بندر مغاغة، والبالغ مساحتها فدانان و15 قيراط، و8 أسهم، بالحدود المبينة بتلك المذكرة، وعلي موافقتنا في ضوء ما ارتأينا محققا للصالح العام.

من جانبه، قال أحمد محمد على جاد الرب، أحد الورثة، إن هذه المساحة، يمتلكها كلًا من ورثه منصور محمد على، وورثه إبراهيم محمد على مصلح، وكراس فهيم كراس، قطعه الأرض الكائنة بحوض الديسة 7 زمام بندر مغاغة.

بموجب المشهر رقم 203 لسنه 2000 يسبقه عقد بيع ابتدائي في 1978 وتم تحويل عقد الإيجار من البائع إلى المشترى في ديسمبر 1978ومنذ هذا التاريخ تقوم وزاره التربية والتعليم متمثله في الإدارة التعليمية كمستأجره بسداد القيمة الإيجازية حتى صدور حكم نهائي بفسخ هذا العقد في نهاية 2018 لصالح المالكين، وعليه شرع المالكين في استلام قطعة الارضى المنوه عنها أعلاه وبالفعل تم استلامها عقب ذلك صدور قرار محافظ المنيا رقم 694لسنه 2020بنزع الملكية للمنفعة العامة لصالح وزاره التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وتم التنسيق معنا كمالكين من قبل الجهات الأمنية لتنفيذ قرار المحافظ باعتباره المفوض من رئيس الجمهورية لإصدار مثل هذه القرارات.

قرار محافظ المنيا

قرار محافظ المنيا