شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل لمدة 3 أيام لتركيب كاميرات مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظه الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع ( طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الأهلي ) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء.

وأشارت المحافظة ان الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء لمده ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020 وحتى يوم الاحد الموافق 27/ 12/ 2020 على ان تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.