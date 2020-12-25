شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي بعد تتويجّه بـ«مستر أولمبيا 2020»: أتمنى لقاء الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.. هكذا أعرب البطل رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي»، صاحب لقب مستر أوليمبيا 2020، في لعبة كما الأجسام، عن أمنياته بعد تتويجّه بلقب «مستر أولمبيا 2020»، قائلًا: «ربنا وفقني بسبب حب الناس ودعواتها».

وقال «بيج رامي» خلال لقاء خاص مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، إن طموحه الشخصي هو تطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي واجّهته خلال مشوراه في «مستمر أولمبيا 2020» هي الظروف التي فرضها جائحة فيروس كورونا المُستجدّ.