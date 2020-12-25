شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال المصري رقم 1 في العالم.. 1.5 مليون طن حجم الصادرات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شريف ميراز، مدير عام التصدير، إن مصر وصلت لأسواق لم تكن تعلم البرتقال المصري خاصة أسواق شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد،أن ما تم بوصول مصر لصدارة دول العالم المصدرة للبرتقال إنجاز كبير بفضل المساندة الحكومية للتصدير وفتح أسواق جديدة.
وتابع أن مصر وصلت إلى مليون ونصف طن برتقال وتتصدر مصر القائمة تليها إسبانيا وجنوب أفريقيا والمنافسة كانت قوية مع إسبانيا خاصة في السوق الأوروبي ولكن البرتقال الصيفي المصري تفوق بصورة كبيرة.
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